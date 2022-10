FOTO VN – Allenamento al Franchi iniziato: Jovic a parte. Presente Commisso

La Fiorentina inizia a preparare la sfida di sabato sera contro l'Inter sotto lo sguardo di Commisso . Ancora out Jovic e Sottil

E' da poco iniziato allo Stadio Artemio Franchi l'allenamento della Fiorentina di Vincenzo Italiano, al lavoro per preparare il delicato match di sabato sera contro l'Inter di Simone Inzaghi. Come appreso dalla nostra redazione, alla seduta odierna, che si sta svolgendo sotto gli occhi del presidente viola Rocco Commisso, non stanno prendendo parte con il gruppo nè Sottil nè Jovic.