Amrabat, Mandragora & co: la mediana cartina tornasole del momento viola

La Nazione analizza il momento non particolarmente esaltante della squadra di Italiano e lo fa soffermandosi sul rendimento del centrocampo, definita "la cartina tornasole": il reparto che determina lo stato di salute di una squadra. La Fiorentina ha deciso di cambiare rotta nel corso dell’estate. L’addio di Torreira ha avuto come conseguenza la promozione a titolare di Sofyan Amrabat. Calciatori completamente differenti e, di conseguenza, si è modificato anche il gioco di tutta la squadra. Dati alla mano, il centrocampista marocchino è uno di quelli che sta facendo meglio. Paradosso vuole che il vero sostituto di Torreira, ovvero Mandragora, in questa prima parte di stagione si sia mostrato di gran lunga più a suo agio come mezzala (2 gol ed 1 assist) che come regista.