FOTO VN – Al Viola Park si incontrano due vecchie conoscenze viola

In occasione di Fiorentina-Roma al Viola Park, Federico Guidi e Jan Mlakar si sono incontrati dopo gli anni passati in Primavera

Due ex viola si sono incontrati questo pomeriggio al Viola Park. In occasione di Fiorentina-Roma, semifinale d'andata della Coppa Italia Primavera, Federico Guidi e Jan Mlakar si sono incontrati negli spogliatoi del centro sportivo viola. Insieme in viola ormai qualche anno fa, adesso l'allenatore guida i giallorossi mentre l'attaccante sloveno è in forza al Pisa in Serie B.