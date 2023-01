FOTO VN – Ag. Cerofolini al cs: si definisce il futuro del portiere

La mattinata al centro sportivo della Fiorentina ha registrato una nuova visita da parte di Michelangelo Minieri, procuratore del portiere viola Michele Cerofolini, mantenuto ai margini dall’arrivo di Salvatore Sirigu in sostituzione di...

La mattinata al centro sportivo della Fiorentina ha registrato una nuova visita da parte di Michelangelo Minieri, procuratore del portiere viola Michele Cerofolini, mantenuto ai margini dall'arrivo di Salvatore Sirigu in sostituzione di Gollini dal Napoli. L'ex Primavera dovrebbe passare alla Carrarese, che milita in Serie C, e gli ultimi dettagli potrebbero essere messi a posto proprio nel meeting odierno.