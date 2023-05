Splendido abbraccio durante la partenza per Roma tra Rocco Commisso e Dodò: manca sempre meno alla finale di domani

Splendido abbraccio tra il presidente viola Rocco Commisso e Dodò catturato dal nostro inviato, con i viola in partenza per Roma in vista della finale di Coppa Italia. Gesto tra i due ormai diventato virale, visto l'ottimo rapporto che il patron sta costruendo con tutta la squadra.