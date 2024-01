FOTO – Una reunion in salsa viola per Barak e Faraoni. C’è anche il cholito

I primi giorni in viola di Davide Faraoni per adesso sono strati positivi, le sue prestazioni sono soddisfacenti. E nel frattempo il calciatore ne approfitta per visitare le sempre bella Firenze, in compagnia dell'ex suo compagno del Verona, Antonin Barak. Ma la reunion tra ex Verona non è finita, infatti su Instagram spunta una foto in compagnia dell'ex viola Giovanni Simeone. I tre nel Verona fecero faville con Tudor in panchina, anche se l'attaccante del Napoli recentemente ha fatto male ai viola a Riyadh