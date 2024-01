FOTO – Nico sorride e lancia un messaggio chiaro: “C’è meno da fare”

Il recupero di Nico Gonzalez procede spedito e proprio il giocatore argentino ha messo sui social una foto in cui sorride

L'infortunio di Nico Gonzalez ha creato nei tifosi viola e non solo molta paura e sconforto. Nonostante i risultati positivi abbiano portato la Fiorentina fino al quarto posto la domanda è sempre la stessa: "Quando torna Nico Gonzalez?". In serata proprio il giocatore argentino ha messo una foto su Instagram dove sorride e e con una scritta in Spagnolo: "Dale que falta menos" ossia "Andiamo, c'è meno da fare", sembra voler rispondere a tutti i tifosi. La frase è sicuramente riferita al recupero dall'infortunio che si assottiglia sempre di più.