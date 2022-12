FOTO – L’ultimo allenamento al Franchi prima di Natale

Allenamento mattutino per la Fiorentina prima del rompete le righe deciso da Italiano in vista del Natale. I giocatori che non hanno disputato l'amichevole ieri hanno lavorato all'interno del Franchi, lavoro atletico e conclusioni in porta come testimoniato dai profili social ACF da cui traiamo queste immagini. La ripresa è fissata per martedì 27 dicembre, ancora senza Amrabat.