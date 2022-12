Fiorentina, ultimo giorno di allenamento: si riparte il 27 senza Amrabat

Dopo aver archiviato anche la settima amichevole, manca sempre meno alla ripartenza della Serie A a gennaio. Quest'oggi i viola svolgeranno l'ultimo allenamento prima delle vacanze di Natale, per poi riprendere il 27, giorno nel quale avrebbe dovuto far ritorno pure Amrabat, che invece beneficerà di qualche giorno in più di riposo, rientrando in gruppo il 1° gennaio. Sarà dunque difficile vederlo titolare nella sfida contro il Monza, il 4 gennaio alle 18:30, per la ripresa della seconda parte di stagione. Come scrive La Nazione, prima di affrontare i brianzoli, i viola saranno impegnati in un'altra amichevole il 30 dicembre alle ore 12:00 contro la Primavera di Alberto Aquilani.