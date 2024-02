FOTO – Lo striscione della Fiesole davanti al cantiere di Via Mariti

Un modo per far sentire la vicinanza ai familiari delle vittime e fare in modo che cose del genere non vengano mai dimenticate

La partita tra Empoli e Fiorentina è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime di Via Mariti. La tragedia ha colpiti tutta Firenze, ma non solo. I tifosi della Fiorentina hanno ricordato le vittime di quanto successo venerdì con uno striscione che quest'oggi è stato appeso davanti al cantiere. Un modo per far sentire la vicinanza ai familiari delle vittime e fare in modo che cose del genere non ricapitino: