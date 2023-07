FOTO – La serata di ieri di Parisi? Su un campo sterrato, in onore del padre

Manca ormai solo l'ufficialità prima che Fabiano Parisi diventi un nuovo giocatore della Fiorentina. La trattativa è stata definita nella serata di ieri, grazie alla mediazione dell'agente Mario Giuffredi. E come avrà vissuto quelle ore decisive il terzino dell'Empoli (ancora per poco)? Ve lo diciamo noi. Parisi era a Serino, suo paese di nascita in provincia di Avellino, per il memorial dedicato al padre Carmine detto Charles, scomparso prematuramente a settembre 2021. Il giocatore ha dato anche il calcio d'inizio sul campo sterrato in cui si è giocato e nelle dichiarazioni non ha fatto il minimo riferimento al mercato.