FOTO – Jovic ritrova il sorriso… insieme a Vlahovic

Nessuno dei due se la sta passando bene. Luka Jovic sta deludendo in questo avvio di stagione e la sua avventura nella Fiorentina rischia di prendere una brutta piega. Ma anche Dusan Vlahovic è nell'occhio del ciclone a Torino e qualcuno sussurra addirittura che rimpianga Firenze (sarà vero?). Intanto però i due attaccanti, rivali in nazionale, posano insieme con la bandiera della Serbia sfoggiando un sorriso - forse solo di circostanza - che in campo hanno perso da qualche tempo. L'immagine è stata postata sui social dalla federazione serba. Ricordiamo che ieri Jovic non ha partecipato all'allenamento insieme ai compagni, si attendono novità sulle sue condizioni fisiche.