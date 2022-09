FOTO – Jovic in panchina durante l’allenamento con la Serbia

Jovic salta l'allenamento con la Serbia? Ecco la foto che lo ritrae in panchina

La decisone di non entrare ha creato molte discussioni da parte di Luka Jovic nel match contro il Verona. Il serbo si è giustificato, parlando delle sue condizioni fisiche non ottimale. Sul sito ufficiale serbo è stata pubblicata una foto che ritrae il serbo in panchina. Possibile quindi, che Jovic abbia saltato l'allenamento con la sua nazionale: