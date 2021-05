FOTO – Ecco il murale dedicato a Davide Astori. Domani l’inaugurazione

L'opera è stata realizzata in via Canova (civico 166) dallo street artist Giulio Rosk. L'inaugurazione domani alle 12:30

Sarà inaugurato domani, lunedì 24 maggio alle ore 12:30, il murale dedicato a Davide Astori . L'opera è stata realizzata in via Canova (civico 166) dallo street artist Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone e Borsellino a Palermo.

Il progetto è ideato dalla Fondazione Cure2Children, in collaborazione con il Comune di Firenze, Casa spa e in partnership con Esselunga e Mollo Noleggi. L'indirizzo per la raccolta fondi su GoFundMe resterà aperto al fine di raccogliere fondi a favore della missione della onlus dedicata ad Astori in India-Bangalore, per curare e guarire i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue.