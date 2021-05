Niente più fascia in memoria di Astori: a Crotone l’ultima DA13

Questo è stato l'ultimo anno di concessione: dal prossimo il capitano della Fiorentina dovrà adeguarsi alla norma

Ultima per il capitano, Pezzella, ma probabilmente anche ultima per la fascia da capitano, quella speciale, in memoria di Davide Astori, concessa dalla Lega negli ultimi anni alla Fiorentina. La Nazione scrive che dalla prossima stagione anche i viola saranno obbligati ad indossare la fascia standard con scritto "capitano" . Del resto, si era intuito all'inizio di questa stagione che sarebbe stato l'ultimo anno di concessione. La notizia non farà piacere ai tifosi, e in generale a nessuno. E adesso, dopo Badelj e Pezzella, chi sarà il nuovo capitano della Fiorentina? Tre gli indiziati principali: Vlahovic, Dragowski, Castrovilli . Anche questa è una scelta che spetterà al nuovo allenatore.

Uno stralcio del commento di Paolo Chirichigno: "Non ci pare possibile che un freddo regolamento possa condizionare il sentimento di un popolo, quello viola, ferito a morte dalla scomparsa di Astori la notte prima della partita a Udine il 4 marzo di tre anni fa. Non è possibile nemmeno pensare che un lutto collettivo forte come quello racchiuso nelle lettere «DA13» possa essere archiviato con un permesso a termine, come se il senso di appartenenza a una squadra potesse durare per tre o quattro anni e basta, non tutta la vita".