Astori, Francesca Fioretti annuncia il libro: “Ho scritto la nostra storia”

Il titolo è "Io sono più amore" e parlerà della storia d'amore di una famiglia stravolta da quel maledetto 4 marzo 2018

"Un libro per Vittoria, per me, per Davide". Lo ha annunciato su Francesca Fioretti il giorno dopo la sentenza sulla morte di Davide Astori. Il titolo è "Io sono più amore" e parlerà della storia d'amore di una famiglia stravolta da quel maledetto 4 marzo 2018. A seguire post integrale pubblicato dalla Fioretti su Instagram: