FOTO – Arthur si complimenta con i compagni: “Partita da squadra!”

Grandi complimenti per squadra e tifosi da parte del centrocampista brasiliano Arthur. Foto pubblicata il giorno dopo il passaggio del girone di Conference League

Il centrocampista brasiliano Arthur, entrato al 59esimo minuto per sostituire Duncan, ha voluto scrivere su Instagram tutta la sua soddisfazione per la vittoria contro il Genk. Nel post qui sotto infatti è possibile leggere: "Partita da squadra! Bravi tutti e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno creduto fino alla fine". Grandi complimenti a compagni e tifosi per una vittoria che certifica il passaggio alla fase a eliminazione diretta della Conference League