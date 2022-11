FOTO – Anche Antognoni in Svizzera… ma non per i sorteggi di Conference

L'Unico Dieci dei tifosi gigliati, Giancarlo Antognoni, in Svizzera, ma non per i sorteggi di Nyon che hanno decretato il Braga come prossima avversaria della Fiorentina in Conference League(GUARDA QUI GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF). L'ex fantasista ha infatti postato una foto, sul suo profilo Instagram, da Losanna, squadra in cui Antognoni ha concluso la sua carriera e dove è stato oggi inaugurato il nuovo impianto sportivo. Ecco il post pubblicato dall'idolo dei tifosi viola.