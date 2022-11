Conference League – Sorteggio tosto per la Fiorentina: si va in Portogallo

L'urna di Nyon svela l'avversaria della Fiorentina nel playoff di Conference League. I viola affronteranno i portoghesi dello Sporting Braga. Il doppio confronto si disputerà a febbraio: il 16 la Fiorentina giocherà in trasferta in Portogallo, mentre il ritorno al Franchi sarà 7 giorni più tardi, il 23 febbraio. Sorteggio sicuramente non fortunato per i viola che pescano una delle squadre sulla carta più temibili.