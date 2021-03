Formigli: “Fiorentina, acquisti incomprensibili. Mi sembra ci sia confusione”

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7, oltre che tifoso viola, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: “Il mio tweet? È la constatazione rispetto a quel che pensiamo tutti noi. Chiudere la carriera a Firenze sarebbe stato significativo, ma non ha trovato le condizioni ideali, non ha trovato una squadra capace di stargli vicina, non ha trovato una società capace di mantenere una certa coerenza nelle scelte. Io davanti a Prandelli mi tolgo il cappello, è un uomo di una sensibilità poco adatta al calcio di oggi”.

Formigli ha poi continuato: “Alcuni acquisti da parte della dirigenza non si comprendono, mi sembra ci sia confusione. Chi ha scelto Kokorin? Vlahovic ed Eysseric sono stati valorizzati da Prandelli, uomo che conosce gli uomini e che ha capito quello che serviva con questi due talenti. Può una Fiorentina del genere fare a meno di questo Eysseric? Eppure mi sembra sempre che ci sia incertezza. Allora dobbiamo ridimensionare le nostre ambizioni? Ora Vlahovic ed Eysseric hanno dimostrato di essere importanti. Non c’erano molte alternative al ritorno di Iachini, anche se per come è stato mandato via non è proprio il massimo, anche per lui stesso. Ad ogni modo, non è il momento di fare i criticoni, bisogna salvarsi e remare tutti dalla stessa parte”.