Formazioni ufficiali: la scelta sul portiere. Davanti c’è Beltran, out Nico

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto i suoi undici da mandare in campo contro il Cukaricki. Grande turnover per il tecnico viola, scelto Terracciano in porta però. Riposa Milenkovic, a centrocampo torna Maxime Lopez. E davanti ci sono Barak, Ikoné e Kouamé dietro a Beltran, con Nico Gonzalez in panchina.