Basilea-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa-Brekalo, dietro la spunta Igor

Le scelte di Italiano e Vogel per la sfida che vale la finale di Conference League: tante le sorprese nell'undici gigliato, a partire dalla presenza di Brekalo e Castrovilli tra i titolari

Ci siamo! Alle 21 si va in campo a Basilea ed allora ecco le scelte di Vincenzo Italiano per la sfida del St. Jakob-Park: JosipBrekalo vince il ballottaggio con Ikoné nonostante i 90' disputati domenica contro l'Udinese, così come Gaetano Castrovilli e Igor vengono preferiti rispettivamente a Mandragora e Quarta. Davanti torna l'ex di turno Arthur Cabral. Dal canto suo, Heiko Vogel conferma l'undici del Franchi.