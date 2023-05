Sedati scontri tra tifosi viola e svizzeri. I due cortei quasi a contatto

Le due tifoserie sono entrate quasi in contatto, con addirittura gli idranti a sedare le problematiche

Secondo quanto raccolta dalla nostra redazione, ci sono stati problemi di ordine pubblico. Il corteo di tifosi viola , che arrivava in zona stadio è quasi entrato in contatto con i tifosi elvetici. La polizia ha evitato ulteriori contatti, sono stati necessari ulteriori rinforzi, con l'uso anche degli idranti. Sono stati anche lanciati degli oggetti, la situazione per fortuna è stata risolta senza ulteriori problematiche.