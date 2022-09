Formazioni ufficiali: Kouame punta, torna Quarta. A centrocampo c’è Mandragora

Dopo la brutta sconfitta per 3-0 in Conference League contro l'İstanbul Başakşehir la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna a giocare in campionato, dove va a caccia di una vittoria che manca addirittura dalla prima giornata contro la Cremonese. Il tecnico viola per il match delle 15.00 contro il Verona schiera una formazione con diverse novità tra i vari reparti. Queste le scelte dei due tecnici: