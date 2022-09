Condannati a vincere: credibilità in gioco, ora risposte concrete

" Condannati a vincere, senza indugi né incertezze . La Fiorentina ha un solo risultato utile per mettere la crisi in un angolo. C'è da ritrovare una vittoria che manca da un mese esatto, da tornare a macinare numeri diventati spade affilatissime sulla testa dei diretti protagonisti e, soprattutto, da riportare almeno una parvenza di sorriso nella tifoseria che si aspettava un avvio di stagione più tambureggiante".

Così Il Tirreno introduce Fiorentina-Verona di oggi pomeriggio. Le fragilità non posso essersi risolte, ma una scossa dopo Istanbul se l'aspettano tutti. Occorre invertire la rotta, serve una scintilla per riaccendere l'ambiente e la vittoria è l'unica via possibile. Tutti vogliono risposte, anche il presidente Commisso, che si aspetta uno scatto d'orgoglio.