Prandelli conferma il “nuovo” abito della Fiorentina. Dubbi sulla dx, conferma per Igor?

La Fiorentina è già partita alla volta di Torino, in vista della partita con la Juventus di domani sera. Intanto Radio Bruno riporta le ultime novità di formazione della squadra allenata da Cesare Prandelli. Cutrone non sembra essere un infortunio diplomatico, non sembra esserci nessun retroscena dietro la mancata convocazione. Ha un problema alla schiena, una lombalgia non particolarmente acuta. Nelle prossimi giorni dovrebbe rivelare quello che sarà il prossimo procuratore, dopo il divorzio consumatosi con Branchini. Torna Duncan che si è ristabilito ed è fra i convocati. Per la formazione rivedremo il “nuovo-vecchio” vestito che Prandelli ha cucito addosso alla squadra. Il 3-5-2 visto col Verona sarà riproposto, anche se diverso in alcuni uomini. Dovrebbe riposare Bonaventura che con gli scaligeri faceva l’elastico a centrocampo, alzandosi sulla linea di Ribery, in una sorta di 3-4-3. Chi ha riposato, dall’inizio quantomeno – Biraghi e Caceres – potrebbe ritrovare il posto da titolare. Anche se Igor si è ben disimpegnato sabato. Pulgar potrebbe tornare a fianco Amrabat, alleggerendo il marocchino dei compiti di impostazione. Lirola e Venuti restano in ballottaggio sulla destra. In vantaggio c’è il canterano viola che in questo momento sembra dare maggiori garanzie.