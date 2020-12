Cutrone fuori dai convocati per Juventus-Fiorentina: ecco la motivazione ufficiale

Nella lista dei convocati per la trasferta di Torino pubblicata da poco sul sito ufficiale si nota un’assenza importante: quella di Patrick Cutrone che dopo aver sempre giocato (poco) nelle partite precedenti, per la prima volta sabato non è sceso in campo. Adesso per lui non c’è neanche la convocazione: la motivazione ufficiale è quella di una lombalgia che lo affligge.