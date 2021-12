Formazione: in tre per due maglie con Vlahovic. In mezzo non si cambia

Le ultime notizie sulla formazione che Vincenzo Italiano manderà in campo domani al Dall'Ara, contro il Bologna

"Il Pentasport" di Radio Bruno dà conto delle ultime notizie sulla formazione che Vincenzo Italiano manderà in campo domani, contro il Bologna. I dubbi sull'undici gigliato riguardano soprattutto gli esterni offensivi, dove sicuro del posto sembra essere Callejon, in un ottimo stato di forma. Per l'altra maglia Nico Gonzalez è dato in vantaggio su Saponara, anche se l'argentino non parte titolare dal 24 ottobre. Sul resto della formazione, invece, ci sono pochi dubbi. A centrocampo Italiano si fida del solito terzetto: Torreira, Duncan e Bonaventura. Rientra tra i convocati Pulgar, mentre Dragowki è ancora out, nonostante da giorni lavori spesso in gruppo. La Fiorentina si è allenata questa mattina ed è partita in treno un'ora fa, direzione Bologna.