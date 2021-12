I convocati per Bologna: si rivede Pulgar, la decisione su Drago e Castrovilli

I calciatori che domani partiranno per Bologna

La Fiorentina ha appena diramato la lista dei convocati in vista del derby dell'Appennino di domani. Questi i calciatori che partiranno per Bologna. Rientra Pulgar dopo il lungo stop, non ce la fanno, invece, Dragowski e Castrovilli. Questa la lista completa diffusa dalla squadra Viola attraverso i suoi canali social.