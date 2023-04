Forbes attacca: “Commisso soffocato dalle burocrazie, in Italia accade spesso”

Anche il periodico USA Forbes decide di occuparsi della rocambolesca vicenda dello stadio Franchi che, evidentemente, ha avuto la sua eco anche oltreoceano. Il settimanale parla delle grosse difficoltà che stanno trovando le proprietà calcistiche del nostro paese nel progettare e costruire stadi per colpa dei troppi vincoli burocratici. "Commisso voleva costruire uno stadio per la Fiorentina ma, come a Roma e Milano, è stato continuamente soffocato. Il Franchi è vecchio ma è un monumento nazionale nonostante i cumuli di cemento caduti all'interno dello stadio". Poi le note vicende dell'utilizzo dei fondi provenienti dal PNRRR, la notizia di dover far giocare la Fiorentina lontano dal Franchi per due anni e, infine, il blocco dei fondi da parte dell'UE.