Flachi: “Vlahovic? Gattuso può convincerlo a restare. E riporterà competizione”

L'opinione dell'ex viola su Vlahovic e sull'importanza di Gattuso nella rinascita viola

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex viola Francesco Flachi . Al centro della discussione il futuro di Dusan Vlahovic: "Dobbiamo provare in tutti modi a tenerlo, anche Gattuso può essere il traino per creare una squadra importante e può convincerlo con le sue idee a restare. Rischio Chiesa-bis? Uno stipendio da tre milioni è una bella cifra, può solo sperare che questa Fiorentina possa diventare forte come le sue ambizioni. Da anni manca il grande palcoscenico ma la Fiorentina ritornerà ad essere competitiva e questo implica anche più voglia nei giocatori rimanere. Confermarsi? E' difficile, ma Vlahovic ha dimostrato di avere qualità, di avere la testa sulle spalle: se dopo dieci giornate non ci aspettavamo questa esplosione, si è completato ed è diventato un giocatore determinante. Non deve pensare che questi mesi lo hanno reso forte, perché ora avrà gli occhi di tutti i difensori addosso. Ma ha fiducia e questa volontà non gli può che fare bene".

Operazione rilancio: "Con l'arrivo di un nuovo allenatore tutti si riparte da zero. Kouamé non ha fatto bene, non ha avuto continuità ma qualcosa di importante doveva dimostrarlo. Sottil? Qualcosina si è visto, è partito bene poi ha avuto alcuni problemini e non ha più giocato. Gattuso può far crescere a livello di maturazione questi ragazzi, ci auguriamo che possano dimostrare il loro valore che per ora abbiamo solo intravisto". E Gattuso può rivitalizzare un ambiente che si è appiattito? "Senza tifosi un giocatore è anche più scarico e deconcentrato. Gattuso può riportare l'entusiasmo, sono convinto che tutti avranno un altro appiglio alla gara, tutti saranno più motivati e si vorranno mettere a disposizione per rientrare negli occhi del nuovo allenatore, ci sarà più competizione".