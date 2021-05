Stadio: pronto contratto da big per Vlahovic, i dettagli

Commisso sta provando a fare di Vlahovic il simbolo della nuova Fiorentina

Il punto fermo della Fiorentina, che subirà alcune modifiche in estate, è Dusan Vlahovic. E su di lui scrive il Corriere dello Sport. Un paio di sere fa ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in campo contro il Crotone senza commenti, ma con diamante, stella, fuoco della passione e due occhi interessati: fame di calcio. Gattuso ha fatto di Vlahovic il centro delle idee e su quel centro ha impostato il buon esito del confronto con Rocco Commisso. Il presidente sta provando a fare di Dusan il simbolo della nuova Fiorentina. Da parte del patron è forte la volontà di allungare il contratto che scadrà nel giugno 2023 per dare un segnale a Gattuso. Per lui è pronto un contratto da big articolato nei numeri e nella formula (clausola rescissoria compresa) con cifre a salire più bonus da tre milioni a stagione fino al 2026. Il prolungamento del contratto sarebbe un segno tangibile del nuovo corso, in cui brillerebbero i 21 gol segnati da Vlahovic nell'ultimo campionato.