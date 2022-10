Flachi: “Puntare sulla Coppa? Sbagliato. Cabral o Kouamé punta? Vi dico”

L'ex bomber della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della squadra viola: "Rispetto alla Fiorentina dello scorso anno è tutta un'altra squadra, poi c'è anche il grande problema degli attaccanti. Perché spesso le punte riescono a mascherare un momento non ottimale della squadra, ma se non girano si nota ancora di più. La speranza è di tornare sul cammino dell'anno scorso, perché in quel modo potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni".