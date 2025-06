Flachi: “Pioli grande allenatore, spero aiuti la Fiorentina in questo”

Intervistato da Radio Sportiva, Francesco Flachi si è espresso sui nuovi arrivati in casa Fiorentina: "Dzeko lo vedo bene, sta bene nonostante l'età, è uno che sa ancora fare gol ed essere determinante. Se uno si cala nella parte bene può essere fondamentale per la Fiorentina. Kean? Speriamo che resti, ci sono delle voci che non hanno fatto benissimo. Pioli è un grande allenatore, gli auguro tutto il bene, conosce la città e arriva dal grande cammino con il Milan, spero possa aiutare la squadra a raggiungere traguardi ancora migliori rispetto alle ultime stagioni".