Flachi: “Jovic e Nico non stanno dando niente. Deve giocare Cabral”

"Si gioca a livello europeo, che già di per se è uno stimolo. Sta ai giocatori che hanno giocato meno di mettersi in luce domani sera. Perdere rischia di mettere ancora più benzina sul fuoco all'ambiente, e metterti in difficoltà per Verona. Anche i titolari se sono furbi daranno il massimo domani. Sta tutto ai giocatori. La squadra non riesce a esprimere quello che ha fatto lo scorso anno. A patto delle 3 competizioni, sta ai singoli cercare la giocata che rompe gli schemi. Mancano le giocate incisive degli esterni, mancano le verticalizzazioni. Uno dei pochi che può farlo è Kouamè, che però è stato spostato di posizione.

Sulle punte: "Invece giocatori come Jovic e Nico non stanno dando niente, tirare in porta spesso è sinonimo di non sapere cosa fare. La squadra non può essere stanca da inizio anno. Se cambi troppo rischi di non trovare un identità. Io farei giocare sempre Cabral come caratteristiche"