Flachi: “Italiano non snaturerà la squadra. Non capisco una cosa su Beltran”

"Da tifoso ovviamente spero che Jovic continui a fare male. I giocatori sanno come marcarlo, però la Fiorentina in queste situazioni non è che sia fortunata in genere. La possibilità di vincere c'è, come fatto a Napoli. Con le grandi la viola spesso fa grandi partite, la tensione e l'adrenalina vengono da sole. Ce la possiamo giocare, ma bisogna trovare la continuità. Il tifoso della Fiorentina riconosce i giocatori che lottano. Io penso che sia difficile che la Fiorentina possa snaturarsi , basta che Bonaventura non venga limitato. Anche se le soluzioni ci sono, perchè da centrocampo in su possiamo creare. Manca il finalizzatore."

Sulle punte: "Nzola parte avvantaggiato su Beltran. Ma sta soffrendo mentalmente, potrebbe accusare la pressione fiorentina. Ma si deve rendere conto e deve capire che la società ha investito su di lui. E sono anche passati 6 mesi. Nelle ultime partite l'ho visto proprio fuori da tutto, e non è un bel segnale. Italiano li alterna, ma non so se questa gestione faccia bene a loro 2. Pensavo che ci fossimo rinforzati in avanti, ma anche la coppia dello scorso anno non è che sia partita fortissimo. Non capisco come uno con le qualità di Beltran non riesca ad incidere. Lui che è argentino dovrebbe essere abituato alle situazioni difficili"