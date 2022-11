Flachi: “Italiano? Bravissimo. Attaccanti? I momenti brutti passano”

"Italiano per me è bravissimo, ha sempre fatto bene negli ultimi anni e forse la difficoltà è proprio adesso, quando si comincia a perdere qualche partita bisogna essere ancora più bravi, cambiare qualcosa e cercare di rimanere sempre così in alto. Gli attaccanti? Bisogna saper aspettare, ci sono i momenti difficili ma poi passano. Per me il tifo è stato fondamentale per uscire dai momenti difficili. Mio figlio nell'Under-16 viola? Voglio insegnarli a non buttare via nemmeno un minuto, a dare sempre il massimo, a non sprecare nessuna occasione della vita, una lezione che ho imparato sul campo".