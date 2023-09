Flachi: “Io punterei su Beltran, che errori ieri di Biraghi”

"Non mi aspettavo così Beltran, ieri ha fatto fatica. L'attaccante è un ruolo in cui serve la fiducia di tutti, dell'ambiente e dell'allenatore. Con Italiano tolto Vlahovic non mi è mai riuscito vedere una punta giocare 4-5 partite. Io punterei su Beltran, poi i giocatori oggi hanno bisogno di più adattamento. Io sono per il calcio offensivo, ma c'è bisogno di equilibrio. Ieri Biraghi sul primo gol non guarda l'uomo e sul secondo fa 20 metri con Lautaro e poi se lo perde. La Fiorentina è da tanto che sta cercando una punta, quello è un ruolo determinante. Speriamo che quest'anno sia la volta buona, e che si trovi la soluzione giusta"