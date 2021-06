Flachi: “Gattuso farà resuscitare la Fiorentina, ma teniamo Dragowski”

Il portiere viola ha salvato la squadra in diverse occasioni, ma ci sono dei dubbi sulla sua permanenza in riva all'Arno

"Gattuso ha costruito la sua carriera sull'umiltà, era devastante sia per il Milan sia per la Nazionale, e ora ha iniziato ad avere risultati anche come allenatore. Ha un rapporto vero con i suoi giocatori, anche quelli che vengono da annate storte. Per me è un grande acquisto. Il suo arrivo ha portato entusiasmo e convinzione in un futuro migliore. Partire da Jorginho sarebbe stato bellissimo, pensare in grande è la strada giusta. Poi bisogna parlare uno per uno con i giocatori. Gattuso è la persona giusta perché la base la Fiorentina ce l'ha, e sarà bravo a far resuscitare questa rosa".