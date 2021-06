Gattuso, il retroscena dal passato: “Lo voleva la Juve ma disse no”

Un aneddoto direttamente dal 1999

Franco Ceravolo , ex dirigente di Juve e Crotone fra le altre, ha raccontato un retroscena relativo a Rino Gattuso ai suoi tempi da giocatore. Una dimostrazione ulteriore di quanto valga la parola di Ringhio. Queste le sue dichiarazioni a CMIT TV:

"Quando tornò in Italia alla Salernitana dopo l'avventura in Scozia lo chiamai insieme a Moggi per chiedergli di venire alla Juve. Mi disse che eravamo arrivati secondi e che aveva già dato la sua parola al Milan."