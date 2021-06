Cassano e l’applauso a Gattuso: “Non è tipo da sceneggiate”

Per Cassano, Rino è un uomo tutto d'un pezzo

Antonio Cassano spende belle parole su Rino Gattuso ed il suo recente approdo alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni alla Bobo Tv in onda su Twitch:

"Ringhio se stringe la mano, l'ha stretta. Non è un tipo come gli altri che fa sceneggiate. Quando fa una scelta non è uno che torna indietro sui suoi passi. Da qualche mese aveva già una mezza parola con la Fiorentina."