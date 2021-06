Kouame, a sorpresa spunta l’interesse del Napoli

Secondo Sportitalia, Kouame è una delle idee del Napoli come eventuale punta di scorta al posto di Petagna

Il futuro di Kouame potrebbe passare dal mercato. Anche se a sentire il diretto interessato , la testa è solo e soltanto sulla Fiorentina . Stando ai rumors, però, qualcosa si muove intorno all'attaccante ivoriano, acquistato un anno e mezzo fa dal Genoa per circa 11 milioni di euro.

Prima le voci su possibili destinazioni inglesi e adesso, un po' a sorpresa, un'indiscrezione che lo accosta al Napoli. Lo scrive Gianluigi Longari di Sportitalia, parlando dell'idea Kouame come punta di scorta per gli azzurri in caso di cessione di Petagna.