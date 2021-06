Kouame: “Sono in debito con la Fiorentina. Se non mi mandano via…”

Dalla Costa d'Avorio l'attaccante dice: "So che avrei potuto fare di più, ma non ho intenzione di andarmene"

"Sono grato alla Fiorentina per quello che ha fatto per me e sono disposto a ripagarlo in campo. So che avrei potuto fare di più e sento di dover qualcosa a me stesso e al club. Le cose non sono andate come previsto per noi in questa stagione e l'atmosfera è diventata piuttosto tesa. Ora mi sento meglio, mi sono lasciato completamente alle spalle l'infortunio e sono fiducioso che le cose miglioreranno. Le voci di mercato? Ne ho sentito parlare anch'io, ma il mio agente non mi ha detto nulla. A Firenze sto bene, mi hanno accolto tutti a braccia aperte, la città è bella e mia moglie e mio figlio sono qui con me. Magari in futuro mi piacerebbe giocare in un altro campionato".