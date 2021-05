Calamai: “Castrovilli è molto amareggiato, sta riflettendo sul suo futuro”

Il centrocampista della Fiorentina è rimasto molto male dalla mancata convocazione per gli Europei

Durante la trasmissione di Rtv 38 Zona Mista, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato del momento che sta vivendo Gaetano Castrovilli: "Il centrocampista è reduce da una stagione non proprio esaltante ed adesso è arrivata la mazzata della Nazionale. Sicuramente il talento pugliese sperava negli Europei. Pare che al momento sia molto amareggiato e che stia riflettendo a 360° gradi sul suo futuro, anche per quanto riguarda la sua permanenza in viola. Mi permetto di suggerirgli di non farsi prendere dalla delusione, adesso qui è arrivato Gattuso e ricominciamo tutti da zero, con grande entusiasmo. Non è il momento di andare via".