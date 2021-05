Tmw: su Kouame due club della Premier, Hancko riscattato dallo Sparta

Sull'attaccante ex Genoa ci sono Wolverhampton e Crystal Palace, mentre il difensore slovacco saluta

In attesa dei rinnovi importanti o dei colpi in entrata, si muove anche il mercato in uscita della Fiorentina. Tuttomercatoweb.com, infatti, rivela in questa serata un paio di notizie legate al club viola. Partendo da Christian Kouame: l'attaccante ivoriano quest'anno ha deluso e può lasciare Firenze, su di lui ci sono Crystal Palace, che già aveva provato a prenderlo nel gennaio scorso, e Wolverhampton. Dalla Repubblica Ceca, intanto, arrivano conferme rispetto a quanto uscito nei giorni scorsi: manca solo l'ufficialità riguardo al riscatto di David Hancko da parte dello Sparta Praga, che verserà nelle casse gigliate 2,5 milioni.