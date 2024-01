Flachi: “Fondamentale non perdere l’identità. Fiorentina quarta non per caso”

"La Fiorentina deve sfruttare questa occasione. E’ in corsa per tutte le competizioni, anche se la prima, che era la Supercoppa, le è sfuggita. Non è stata la squadra di sempre e mi dispiace, ero convinto avrebbe fatto un buon torneo, ma non è andata come mi aspettavo. Ha tutte le carte in regola però per giocarsela fino alla fine, perché è una squadra che è migliorata anno dopo anno. Può essere la stagione del salto di qualità. Lì sopra ci può stare, lo sta dimostrando e ora deve essere solo brava e furba, e sfruttare gli errori degli altri”.