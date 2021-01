Flachi: “Fiorentina molle, si culla per aver giocato bene alcune partite”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli per 6-0:

Il risultato è stato pesante, ma fino a un certo momento della gara la Fiorentina le occasioni le ha avute. Il Napoli ha tanta qualità, ma lascia degli spazi. Mi è dispiaciuto l’atteggiamento della difesa per colpa del quale ha compromesso il risultato. La retroguardia è stata troppo superficiale. Il problema della Fiorentina è mentale. La squadra è stata troppo molle, si culla per aver giocato bene 3-4-5 partite. Ribery? Bisogna trovargli il vestito tattico giusto, la Fiorentina non può giocare con due punte più il francese. Castrovilli, ad esempio, non può giocare in un centrocampo a due perché s’inserisce molto, ha lasciato spesso solo Amrabat. Stiamo cercando degli alibi, ma perdere 6-0 è pesante. Mi sembra che alcuni giocatori abbiano la testa lontano da Firenze. Ad esempio Milenkovic. Non ho più rivisto il giocatore che fece testa a testa contro Higuain. Non so perché la Fiorentina non riesca a trovare le motivazioni per vincere 2-3 partite di fila.