Le pagelle del giorno dopo: solo insufficienze per una squadra senza senso

Anche stavolta sono pagelle senza sufficienze. La Fiorentina di Napoli è senza giustificazioni.

0 a Callejon per essere andato nel dopo partita a salutare il Napoli nel suo spogliatoio. Dicono per giustificarlo: non sapeva che l’avrebbero fotografato. Il problema non è la foto. Il problema è quello di andare in divisa da gioco a incontrare una squadra che ti ha mancato di rispetto rifilandoti sei gol. Umiliando dei colleghi di lavoro e un vecchio amico come Josè. La sua scelta è sbagliata non per forma ma per sostanza. Fossi stato Callejon invece di andare sorridente nello spogliatoio del Napoli avrei fatto una dichiarazione dicendo che per il girone di ritorno la Fiorentina ha un obiettivo preciso: umiliare il Napoli.

0 a Callejon per come ha giocato. E non servono tante spiegazioni. Ha parlato il campo.

0 a una squadra che ha beccato sei pere senza neppure tirare una pedata. Umiliando prima di tutto un presidente che paga i calciatori profumatamente e che chiede in campo prima di tutto grinta e orgoglio.

0 a una squadra che non ha senso. Quale è il punto di incontro tra travolgere la Juve a Torino portare l’Inter (che vincerà lo scudetto) a una manciata di secondi dai calci di rigore e poi essere umiliati a Napoli e non fare un tiro in porta contro il Bologna?

0 a Milenkovic che in campo cammina. Se ha già la testa al Milan intanto può accomodarsi in panchina

5 a Ribery che si vede lontano un miglio ha già la testa lontano da Firenze

5 a Prandelli che non azzecca mai l’undici di partenza

5 a Pradè che continua a scusarsi per le scelte estive. Non deve scusarsi ma cercare rimedi

5 a chi ha venduto uno come Duncan, la Fiorentina di gente che ricama ne ha anche troppa, serve gente di fisico

5 al fatto che per i prossimi giorni dovremo parlare ancora della vergogna Franchi. Siamo stufi. Tanto bla bla e nessuna soluzione. Che palle. E scusate per i termine ma ci voleva.

