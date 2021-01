VN – Commisso, mattinata di riflessioni in albergo. Niente centro sportivo

Deluso e arrabbiato, Rocco Commisso ha deciso di rimanere in albergo stamattina senza raggiungere il centro sportivo per seguire come di consueto l’allenamento della Fiorentina. E’ quanto abbiamo raccolto, mettendoci sulle tracce del numero uno viola. Il presidente vuole anche ascoltare con attenzione la conferenza stampa di Nardella sul tema restyling del Franchi e valuterà se e come rispondere alle parole del sindaco. E ROCCO CHIAMA A RAPPORTO I DIRIGENTI