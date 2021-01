Commisso furioso, il patron pretende spiegazioni. Tutti i dirigenti a rapporto

Come ampiamente prevedibile, Commisso è andato su tutte le furie. L’umiliante sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina è una ferita che fa molto male. Il patron ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona scuro in volto e con molti interrogativi nella testa. Come riportato da La Nazione, tutti i dirigenti verranno chiamati a rapporto per spiegare questo passaggio a vuoto che ha del clamoroso. Rocco è arrabbiato, ma soprattutto dispiaciuto. E a chi aveva vicino ha detto di esserlo specialmente per i tifosi che non si meritano una sconfitta del genere. Una partita che mai avrebbe voluto vedere, tanto meno dal vivo. Adesso si apre una settimana decisiva per tanti motivi, sia sul fronte mercato che su quello extrasportivo. Pradè e Barone saranno chiamati agli straordinari.

Pistocchi provoca: “Prandelli, 10 punti in 11 partite. Ma Rocco è ricco…”